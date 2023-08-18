В Орловской области закупят 70 новых автобусов

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

О том, что на Орловщину закупят еще несколько десятков единиц общественного транспорта для пополнения автопарка муниципальных перевозчиков сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

– Для решения проблем транспортного пассажирского сообщения в регионе я не вижу иного выхода кроме увеличения муниципального автопарка. Мы на средства специального казначейского кредита – а это более 300 миллионов рулей – закупаем 70 новых автобусов в этом году и начале следующего для пополнения автопарка муниципальных перевозчиков, – отметил глава региона.

Глава региона также рассказал, что на Орловщине ведется планомерная работа по увеличению доли муниципальных перевозок.