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НовостиОбщество17 августа 2023 15:08

В Орловской области Колпнянскую ЦРБ отремонтируют к концу 2023 года

На капитальный ремонт орловской больницы ушло почти 50 миллионов рублей
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства региона

Фото: сайт правительства региона

В здании районной больницы рабочие заменили окна, сделали частичную перепланировку здания и возвели новые перегородки, залили бетонные полы на всех этажах. Для уменьшения теплопотерь утеплили фасад. Заменили все инженерные сети, сейчас идет разводка новой электрики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Помимо этого, в холле первого этажа уже выстроили новую регистратуру. Далее специалисты приступят к отделочным работам. Будущие кабинеты готовят сейчас к чистовой отделке. А именно, в помещениях выравнивают и штукатурят стены.

Стоимость работ составляет более 46 миллионов рублей.

Капитальный ремонт на объекте подрядчик по контракту обязуется завершить до декабря этого года.