В Орловской области Колпнянскую ЦРБ отремонтируют к концу 2023 года

Фото: сайт правительства региона

В здании районной больницы рабочие заменили окна, сделали частичную перепланировку здания и возвели новые перегородки, залили бетонные полы на всех этажах. Для уменьшения теплопотерь утеплили фасад. Заменили все инженерные сети, сейчас идет разводка новой электрики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Помимо этого, в холле первого этажа уже выстроили новую регистратуру. Далее специалисты приступят к отделочным работам. Будущие кабинеты готовят сейчас к чистовой отделке. А именно, в помещениях выравнивают и штукатурят стены.

Стоимость работ составляет более 46 миллионов рублей.

Капитальный ремонт на объекте подрядчик по контракту обязуется завершить до декабря этого года.