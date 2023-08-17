В Орловской области после ДТП госпитализировали трех человек

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 17 августа пьяный 29-летний водитель «Форда Фокус» ехал по автодороге «Орел-Тамбов» в сторону города Елец. Около двенадцати часов ночи не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калину» под управлением 27-летнего водителя, который ехал по встречке в сторону Орла. После столкновения автомобиль «Форд» перевернулся.

В результате аварии три человека получили травмы. Это водитель и 27-летняя пассажирка «Лада Калина», 46-летняя пассажирка «Форд Фокус», после осмотра медиками, все были госпитализированы.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых пострадали девять человек.