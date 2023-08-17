Орловцы доставили в зону СВО 250 литров питьевой воды

Фото: сайт правительства Орловской области

Очередные 20 тонн питьевой воды передали военнослужащим в районе Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил губернатор Орловской области.

– Наша команда работала на одном из самых горячих направлений – в районе Артемовска. Этот населенный пункт в особом представлении не нуждается. Сегодня в районе Клещеевки наши парни проявляют мужество и героизм при отражении наступательных действий штурмовых групп противника. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы им помочь, – отметил Андрей Клычков.

Воду передали разведчикам, штурмовикам, военным медикам, танкистам, артиллеристам.

Губернатор поблагодарил всех орловцев, которые приносят воду в пункты сбора, переводят средства на организованную закупку товаров для военнослужащих.