Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 10:58

Орловцы доставили в зону СВО 250 литров питьевой воды

Она необходима участникам спецоперации, находящимся под Артемовском
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Очередные 20 тонн питьевой воды передали военнослужащим в районе Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил губернатор Орловской области.

– Наша команда работала на одном из самых горячих направлений – в районе Артемовска. Этот населенный пункт в особом представлении не нуждается. Сегодня в районе Клещеевки наши парни проявляют мужество и героизм при отражении наступательных действий штурмовых групп противника. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы им помочь, – отметил Андрей Клычков.

Воду передали разведчикам, штурмовикам, военным медикам, танкистам, артиллеристам.

Губернатор поблагодарил всех орловцев, которые приносят воду в пункты сбора, переводят средства на организованную закупку товаров для военнослужащих.