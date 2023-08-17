Орловец отправится в тюрьму за избиение знакомого

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловский суд вынес обвинительный риговор в отношении 42-летнего жителя поселка Колпна Орловской области. Он признан виновным в причинении тяжкого вредя здоровью, повлекшем смерть.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области, установлено, что пьяный мужчина находился в доме у своих знакомых в поселке Колпна. В ходе конфликта со своим 59-летним знакомым он избил мужчину, после чего потерпевший умер.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.