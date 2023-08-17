В Орловской области обучат более 150 медиков по целевому направлению

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Целевое направление для поступления в университет или колледж выбрали 156 выпускников школ региона, который предусматривает бесплатное обучение, отдельный конкурс и стопроцентное трудоустройство после выпуска из учебного заведения по направлению педиатрия, терапия и стоматология в медорганизациях Орловской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

В этом году в Орловском медицинском колледже открыто дополнительно 11 бюджетных мест.

Целевое обучение – это программа вузов, предусматривающая возможность профессиональной подготовки кадров за государственный счет по выделенной квоте. Отметим, что студент, поступивший в учебное заведение по указанной преференции, после получения диплома обязан в течение пяти лет выполнять трудовую функцию на предприятии, которое указано в договоре как работодатель. Абитуриенты заключают трехсторонний договор с медицинским учреждением и Департаментом здравоохранения области.