В Орловской области завершается ремонт новосильского краеведческого музея

Фото: районная газета «Новосильские вести»

При капитальном ремонте музея заменили крышу здания, усилили фундамент, провели работы по устройству полов, потолков и перегородок, подключению к водоснабжению, электросетям, вентиляции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В здании отремонтировали подвальное помещение для хранения музейных экспонатов, выполнена пристройка для спуска в подвал. Переустроены внутренние помещения и старинная лестница, установлены новые окна и двери. Вход теперь обустроен с центральной улицы, как было исторически в доме купцов Ворогушиных, в котором сегодня размещено учреждение.

Для переоснащения Новосильского краеведческого музея закуплено новое оборудование. Это интерактивные столы и интерактивная панель, стеклянные витрины, стеллажи, выставочные стенды.

Открытие обновленного учреждения культуры запланировано на сентябрь текущего года.