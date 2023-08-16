Пятерых жителей Орловской области осудили за кражу 50 тонн аммиачной селитры

В Орловской области осудили пятерых человек за кражу 50 тонн аммиачной селитры. Преступников задержали в июне прошлого года сотрудники уголовного розыска. Как выяснили правоохранители, банда похитила удобрения с поля в Троснянском районе. При помощи погрузчика они загрузили в автомобиль мешки с аммиачной селитрой. А затем продали ее третьим лицам. Сумма ущерба, причиненного сельхозпредприятию, составила свыше миллиона рублей.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Кромской районный суд оштрафовал подсудимых. Сумма штрафов составила от 100 до 220 тысяч рублей.