Двое орловских школьников получили плюс 10 баллов к ЕГЭ

Учащиеся центра «Созвездие Орла» Никита Дрожжин и Антон Первых стали финалистами Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ с международным участием «Десять в минус девятой». Он знакомит школьников с нанотехнологиями проводится по направлениям: естественные науки, нанотехнологии и наноиндустрия.

Как уточнили в правительстве региона, благодаря такому результату в конкурсе ребята получили плюс 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева.

С 1 по 22 сентября Никита Дрожжин и Антон Первых примут участие в профильной смене на территории Международного детского центра «Артек». Смена включает научно-образовательную программу в лабораториях Самарского университета, действующих на территории «Артека».