Шоу мыльных пузырей и выступление группы «Рондо»: в Орле пройдет фестиваль «Русское лето. Za Россию»

Фото: сайт администрации Орла. Фото: Предоставлено "КП"

19 августа в Орле на площади Ленина пройдет фестиваль «Русское лето. Za Россию» . Как сообщили в администрации города, хедлайнером мероприятия станет Александр Иванов и группа «Рондо». Начало концерта в восемь вечера, а детские и спортивные зоны приступят к работе с 13.00.

ДЕТСКАЯ ЗОНА

В час дня для посетителей станут доступны мастер-классы по работе с глиной, аквагрим, турнир по гигантским играм, литературная площадка проекта «Время читать» с викториной, конкурсами, сбором спилс-карты России и Орловской области.

С 14.00 откроется площадка лазертага и мобильный Кванториум, где подросткам расскажут о разработке и программировании роботов, проведут мастер-класс по промышленному дизайну и декоративно-прикладному творчеству, устроят гонки на радиоуправляемых машинках, а в полетном кубе можно будет запустить БПЛА.

В 14 и 16 часов пройдут танцевальные мастер-классы от студий «Платинум» и «Арт Данс».

В 15.00 начнется шоу мыльных пузырей, затем площадь Ленина наводнят ходулисты, а жонглеры обучат детей этому искусству.

СПОРТИВНАЯ ЗОНА

Она будет работать с 13.00 до 18.00. Желающие смогут сдать нормативы ГТО, сыграть в бадминтон и баскетбол, потренироваться меткости в стрельбе из электронного оружия, научиться играть в шашки, пройти мастер-класс по боксу, самбо, ушу, дзюдо и художественной гимнастике.

В 15.00 пройдет шоу «Сильнейшая нация мира». Это площадка силового экстрима, где русские богатыри продемонстрируют свою мощь. Испытать себя сможет каждый гость Фестиваля «Русское лето. Za Россию».

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

В течение дня программу развлечения будет сопровождать диджей, а с 17.00 на сцену выйдет Орловская государственная филармония. Профессиональный коллектив в 17.30 сменит танцовщик и блогер, победитель шоу «Танцы на ТНТ» Ильшат Шабаев. Он проведет танцкласс.

В 18.00 на сцене появится кавер-группа «Так бывает» из Железногорска, в 19.20 орловская кавер-группа «Пляски». А в 20.00 на сцену выйдет Александр Иванов и его группа «Рондо».