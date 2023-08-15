В орловской больнице имени Боткина открылся детский дневной стационар

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Работа дневного стационара будет осуществляться в две смены и в год сможет принять около 300 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Сейчас в медучреждении готовятся документы для оформления первых пациентов. Это будут дети с диагнозом ДЦП, которые получат всю необходимую медицинскую помощь, в том числе медицинский массаж и физиотерапевтические процедуры.

Стационар также будет принимать пациентов для долечивания остаточных явлений после перенесенной пневмонии и других инфекционных заболеваний. Для детей будут доступны физиотерапевтические процедуры и ингаляции. Один курс лечения в стационаре займет около 7-10 дней.

В больнице рассматривают расширение количества мест и направлений, в зависимости от востребованности стационара. Среди наиболее актуальных и важных – более точечная работа с пациентами, страдающими сахарным диабетом и заболеваниями глаз.