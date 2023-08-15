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НовостиОбщество15 августа 2023 13:37

Орловские студенты смогут получить стипендию имени Камиля Валиева

Стипендия имени Валиева будет назначаться ежегодно по результатам конкурсного отбора
Елена Зябкина
Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Министерство науки и высшего образования объявило конкурс на получение стипендии имени Камиля Валиева – выдающегося физика, академика РАН, основателя и первого директора Института физики микроструктур РАН.

Как отмечает эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева, стипендия имени Валиева предназначена для студентов и аспирантов государственных вузов, имеющих значительные достижения в области электронной промышленности. Для участия в конкурсе необходимо подать заявление и пакет документов, подтверждающих успехи кандидата в учебе и научной деятельности.

Заявку ответственному исполнителю своего вуза студентам необходимо подать до 25 августа. Затем заявление и документы подаются в электронном виде на сайте Минобрнауки РФ до 1 октября 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены до 1 ноября 2023 года. Для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета назначается 50 стипендий в размере 55 тысяч рублей в месяц, для аспирантов – 30 стипендий в размере 75 тысяч рублей в месяц.

Известно, что стипендии будут выплачиваться с 1 сентября по 31 августа 2024 года.