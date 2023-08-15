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НовостиЗдоровье15 августа 2023 12:57

В ливенскую детскую поликлинику поступило новое медицинское оборудование

Современная техника поможет диагностировать офтальмологические заболевания
Елена Зябкина
Фото: Ливенская ЦРБ

Фото: Ливенская ЦРБ

Новое медицинское оборудование закуплено в детскую поликлинику Ливенской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В рамках госпрограмм в медучреждение поступила новая щелевая лампа и авторефрактометр. Лампа позволяет оценить тяжесть и распространенность поражения при повреждениях глаза и офтальмологических заболеваниях.

Прибор авторефрактометр используется для определения остроты зрения. На основании полученных результатов врач может выписать рецепт на контактные линзы или очки.