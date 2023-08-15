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НовостиЭкономика15 августа 2023 11:58

На создание орловского картофельного завода потратят более 17 миллиардов рублей

В Орловской области подписали допсоглашение о сотрудничестве между правительством и двумя крупными предприятиями
Елена Зябкина
Фото: соцсети Андрея Клычкова

Фото: соцсети Андрея Клычкова

О подписании дополнительного соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и совместным предприятием двух крупных российских компаний рассказал губернатор.

Из документа следует, что объем инвестиций в проект по созданию на территории ОЭЗ «Орел» завода по глубокой переработке картофеля увеличится на 5,7 миллиардов рублей. Таким образом, общая стоимость проекта составит 17,5 миллиардов рублей, а число новых рабочих мест увеличится до 365.

– Благодаря дополнительным инвестициям объемы готовой продукции увеличатся на 20 % до 120 тысяч тонн в год. К комплексу по производству картофеля фри будет добавлен цех, специализирующийся на производстве картофельных хлопьев, – отметил Андрей Клычков.

На сегодняшний день известно, что в ОЭЗ «Орел» идет подготовительный этап, непосредственно строительные работы будут начаты в третьем квартале текущего года. Запуск предприятия планируется во втором квартале 2025 года.