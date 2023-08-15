В Орле ввели ограничение движения транспорта по улице Пушкина

. Фото: Елена Зябкина

Так, с 15 августа до 18:00, 18 августа, в связи с обследованием трамвайных путей введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Пушкина.

В связи с укладкой сети газопровода с 15 августа до 17:00, 25 августа, введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Лужковской в районе дома №43.

Как отмечают в мэрии Орла, временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на перечисленных участках на проезжей части может работать техника, препятствующая проезду автомобилей, и проезжая часть может быть сужена.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Красном мосту начался монтаж трамвайной и троллейбусной контактной сети. Вскоре на переправу зайдет бригада, которая займется укладкой рельсов по правому берегу.