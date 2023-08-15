В Орле начался монтаж трамвайной и троллейбусной контактной сети

Фото: администрация Орла

Сейчас на ремонтируемой переправе работают 150 человек. Строители продолжают опускать конструкцию пролета Красного моста на центральные опоры. Параллельно ведутся и другие работы. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Помимо этого, начался монтаж трамвайной и троллейбусной контактной сети. Вскоре на Красный мост зайдет бригада, которая займется укладкой рельсов по правому берегу. Там же строители готовятся к монтажу несъемной опалубки на постоянный мост, на ней расположится сама бетонная плита проезжей части.

На левом берегу рабочие демонтируют стапель. Необходимости в платформе больше нет, а также разбирается временная теплотрасса, которую вскоре заменит новая постоянная труба, которую уже собирают рабочие.