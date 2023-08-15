Трое орловских полицейских предстанут перед судом за ложные показания

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Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников полиции, которые обвиняются в даче заведомо ложных показаний.

– Следствием установлено, что обвиняемые при допросах в суде в качестве свидетелей, стремясь помочь своему знакомому – бывшему сотруднику полиции избежать уголовной ответственности за превышение должностных полномочий, исказили важные для рассмотрения дела обстоятельства, имеющие доказательственное значение, и дали заведомо ложные показания, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Известно, что сейчас следственные и процессуальные действия завершены, уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.

Тем самым, в пресс-службе УМВД России по Орловской области «Комсомолке» сообщили, что в случае установления вины сотрудников, они понесут наказание в соответствии с законодательством РФ. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и их непосредственные руководители.