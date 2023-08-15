В Орловской области в аварии пострадал десятилетний велосипедист

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Авария с участием ребенка произошла в поселке Глазуновка Орловской области около дома № 118 по улице Ленина 14 августа, около восьми вечера. Об этом сообщили в орловской Госавтоинспекции.

51-летний водитель «RENAULT SR», сбил десятилетнего ребенка, который ехал на велосипеде в нарушение правил дорожного движения при пересечении проезжей части по пешеходному переходу. Объяснили причину ДТП в Госавтоинспекции.

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения. На месте ДТП фельдшером скорой помощи БУЗ ОО Глазуновская ЦРБ мальчику была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой на дальнейшее лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых пострадал один человек.