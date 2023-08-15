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НовостиОбщество15 августа 2023 7:36

Материнский капитал в 2023 году получили 424 многодетные орловские семьи

Орловцы при помощи маткапитала чаще всего улучшают жилищные условия
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

С 1 января этого года выплата регионального материнского капитала предоставляется за каждого ребенка, начиная с третьего, при условии проживания многодетной семьи на территории Орловской области не менее 1 года.

Всего в Орловской области регионе маткапитплом воспользовались 9 596 многодетных семей. В 2023 году региональный материнский капитал составляет 137 тысяч рублей.

Материнский капитал для многодетной семьи можно использовать на улучшение жилищных условий на территории Орловской области, проведение текущего ремонта жилого помещения, получение образования детьми, приобретение автомобиля и сельскохозяйственной техники, лечение ребенка-инвалида.