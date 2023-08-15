На ветеринарию в Орловской области потратили более 38 миллионов рублей

. Фото: Елена Зябкина

За последние 3,5 года на укрепление материально-технической базы ветеринарной службы из бюджета потратили более 38 миллионов рублей. Об этом рассказали на заседании правительства региона.

На эти средства отремонтировли здания ветеринарной службы, приобрели 18 легковых автомобилей, один специальный транспорт, более 35 единиц ветеринарного оборудования, в том числе дезинфекционного и утилизационного, 84 единицы современного лабораторного оборудования.

До конца 2023 года планируется закупить передвижные ветеринарный пост и пункт санитарной обработки персонала, 1 единицу лабораторного оборудования.