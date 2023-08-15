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НовостиОбщество15 августа 2023 7:19

На ветеринарию в Орловской области потратили более 38 миллионов рублей

Крупная сумма ушла на укрепление материально-технической базы орловской ветеринарной службы
Елена Зябкина
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Фото: Елена Зябкина

За последние 3,5 года на укрепление материально-технической базы ветеринарной службы из бюджета потратили более 38 миллионов рублей. Об этом рассказали на заседании правительства региона.

На эти средства отремонтировли здания ветеринарной службы, приобрели 18 легковых автомобилей, один специальный транспорт, более 35 единиц ветеринарного оборудования, в том числе дезинфекционного и утилизационного, 84 единицы современного лабораторного оборудования.

До конца 2023 года планируется закупить передвижные ветеринарный пост и пункт санитарной обработки персонала, 1 единицу лабораторного оборудования.