Орловская область приняла более полусотни беженцев из Донбасса

Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области

В Орел поездом из Ростовской области прибыли 51 человек из Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В этот же день их доставили в пункты временного размещения на территории Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На железнодорожном вокзале Орла беженцев встретили сотрудники МЧС, представители администраций Орловской области и города Орла, Управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона.

Переселенцам помогли им донести багаж и разместиться в специальном транспорте, который доставил их в четыре пункта временного размещения на территории Орловской области.

Отмечается, что для оказания экстренной психологической помощи вынужденным переселенцам на железнодорожном вокзале и в ПВР работали психологи Главного управления МЧС России по Орловской области.