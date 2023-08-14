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НовостиОбщество14 августа 2023 10:31

Орловские драйверы нашли 83-летнее молоко на дне Ладожского озера

Интересную находку удалось обнаружить в рамках последней экспедиции
Елена Зябкина
Фото: клуб подводного плавания «Диво»

Фото: клуб подводного плавания «Диво»

Уже несколько дней орловцы исследуют в Никоновской бухте острова Валаам затонувший в 1940 году пароход «Valamon Luostari». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Так, на глубине 8-12 метров дайверам удалось обнаружить каюты трюма, в которых находилось 10 бутылок с молоком 1940 года. Кроме того, участники экспедиции обнаружили серебряную столовую ложку приблизительно XIX-XX века, кувшин, эмалированную посуду, старинную мясорубку с надписями.

Ранее Орловский клуб подводного плавания «Диво» запустил уникальный проект «Пароход времени «Валаамский монастырь». Главной целью экспедиции дайверы называют создание документального фильма о полуторавековой истории судна, который снимут с использованием 3D-технологий.