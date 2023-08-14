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НовостиСпорт14 августа 2023 9:07

Орловские футболисты разгромили курский «Авангард-М» в 15 туре СФФ «Центр»

Игра прошла на домашнем стадионе ФК «Орел»
Елена Зябкина
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Фото: Елена Зябкина

13 августа на Центральном стадионе имени Ленина состоялась встреча в рамках первенства Союза федераций футбола «Центр».

За полтора часа на поле орловцы отправили в сетку ворот соперника восемь мячей. Первым оказался автогол игрока «Авангарда-М» Дмитрия Родионова. Хет-триком в составе орловской команды отметился капитан Артем Лукша. Дубль на чету Георгия Борисова. По голу забили Никита Красов и Даниил Умрихин.

Отмечается, что посмотреть на матч 15 тура пришли около 4400 зрителей.

После дюжины игр первенства ФК «Орел» занимает четвертую строчку в таблице с 30 очками.