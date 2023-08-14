В Орле хозяин квартиры предотвратил пожар

. Фото: Елена Зябкина

Возгорание в квартире на улице Раздольной Орла произошло около десяти вечера, в воскресенье, 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В одной из комнат квартиры на втором этаже оплавилось потолочное перекрытие ПВХ на четырех квадратных метрах. Хозяин квартиры до прибытия пожарных с помощью огнетушителя ликвидировал пламя. Прибывшим орловским сотрудникам МЧС осталось лишь обследовать помещения и предотвратить повторное возгорание.

Сообщается также, что в пожаре никто не пострадал. Предполагаемой причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировано 16 возгораний.