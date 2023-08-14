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НовостиПроисшествия14 августа 2023 7:57

В Орловской области пожарные спасли из огня пожилого мужчину

В Орловской области пожарные спасли из огня пожилого мужчину
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорании в трехкомнатной квартире двухэтажного многоквартирного дома в деревне Жилина Орловского муниципального округа случилось около часа ночи, 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В момент прибытия, пожарные увидели в окне квартиры открытое пламя. С помощью лестницы огнеборцы проникли в квартиру и спасли 74-летнего мужчину.

В результате пожара выгорело помещение кухни на шести квадратных метров, коридор на трех квадратных метрах, остальные помещения квартиры закопчены. Предположительной причиной пожара специалисты называют аварийный режим работы электроустановки.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировано 16 возгораний.