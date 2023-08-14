В Орловской области отметили день Новодеревеньковского района

Фото: районная газета «Трудовая слава»

Торжественное мероприятие состоялось на стадионе поселка Хомутово. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Во время торжества местные труженики были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями губернатора области, Орловского областного Совета народных депутатов, администрации и главы Новодеревеньковского района, а также юбилейными медалями «80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков». Также чествовали самые крепкие семьи.

На празднике можно было увидеть показательные выступления дзюдоистов и казаков, организована выставка произведений народных умельцев. Сельские поселения района представили свои подворья. Кроме того работала полевая кухня, аттракционы. Для гостей со сцены выступили местные артисты.

На стадионе работал передвижной пункт отбора на военную службу по контракту. Инструкторы пункта давали орловцам подробную информацию о порядке, условиях и гарантиях прохождения контрактной службы.