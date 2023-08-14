На 13 километрах дорог в Орловской области уложили специальное защитное покрытие

Фото: Ольга Супонева

Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, защитное покрытие уложили на участках трасс М-2 «Крым», Р-119 «Орел – Тамбов», Р-92 «Калуга – Орел».

Покрытие выполнено из горячей битумоминеральной смеси с одновременным нанесением мембраны из битумно-полимерной эмульсии.

Такая мера поможет значительно продлить срок службы дороги и широко применяется на участках с высокой интенсивностью движения. Кроме того, данный метод обеспечивает необходимую ровность, а также повышенный коэффициент сцепления колес автомобилей с дорогой. На участке укрепили обочины, на проезжую часть нанесли разметку из термопластика.

В этом году капитально отремонтируют шесть километров дороги Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов. В результате проезжая часть на участке со второго по шестой километр будет расширена с двух до четырех полос движения. Это повысит пропускную способность трассы.