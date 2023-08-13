Орловским зоозащитникам показали изнутри работу пожарных

. Фото: Елена Зябкина

Орловским сотрудникам МЧС часто приходится сталкиваться с вызволением братьев наших меньших из бед, в которые они попадают, убегая от опасности, от неосторожных действий человека или просто по воле случая. Во многих случаях спасатели взаимодействуют с орловскими зоозащитниками, которым поступает немало сообщений о бедах животных. Поэтому в МЧС решили провести для представителей различных организаций, отстаивающих права животных провести блог-тур.

Зоозащитники смогли на собственном опыте прочувствовать всю тяжесть работы пожарных, надев экипировку, проехав в пожарной машине и поднявшись на высоту трехэтажного здания. Участникам мероприятия, рассказали сколько времени дается на подготовку к выезду на пожар, как устроено обмундирование спасателя и что находится в комплектации пожарной машины.

Помимо этого, для борцов за права животных организовали экскурсию по Пожарной части №1.

– Я получила потрясающие впечатления от мероприятия. Одно дело, когда ты смотришь со стороны, конечно, восхищаешься тем какую работу проводят спасатели. Но когда ты находишься буквально в их коже, когда ты надеваешь на себя это нереальное обмундирование, понимаешь, что это не просто труд, это героический труд! – отметила руководитель орловской региональной общественной организации помощь животным «Кот и Пес» Виталия Румянцева.

Зоозащитница пришла на мероприятие не одна, а со своими четвероногими друзьями – Шеной и Арчи. Собаки с интересом обследовали незнакомую территорию, весело маша хвостиками и изредка лая.

Как подчеркнули в орловском МЧС, главными задачами блог-тура были показ изнутри, как организована работа оперативных подразделений, насколько сложна профессия пожарных и спасателей, открытие секретов и нюансов реагирования на подобные вызовы.

В конце мероприятия каждый участник получил памятный сертификат и вкусный сюрприз для своих подопечных. Кроме этого, набор корма от сотрудников МЧС был передан в приют для животных.