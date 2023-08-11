В Орловской области к ноябрю благоустроят «Озерки»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Изюминкой новой зоны отдыха «Озерки» в поселке Колпна Орловской области станет водная рекреация. Здесь будет предусмотрена аренда лодок, бювет и зимний каток на озере. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

На благоустройство «Озерков» уйдет 79,3 миллиона рублей. Работы по облагораживанию объекта-победителя конкурса Минстроя России завершится до конца октября этого года.

Отметим, что для эстетического дополнения подрядчик разработал проектно-сметная документация, в которую вошли устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, установка на ручье, питающем озеро мельницы, декоративного пешеходного мостика. Дополнительные работы уже проведены исполнителем.