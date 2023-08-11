В Орловской области аграрии установили рекорд России

. Фото: Елена Зябкина

Орловские аграрии собрали озимую пшеницу высокотехнологичного сорта «Ермоловка». Это первый подобный сорт отечественной селекции, который появился в регионе.

Рекорд по урожайности данного сорта регион бьет уже второй год подряд. В 2022 году аграрии смогли собрать 87 центнера с гектара, в этом году результат превысил прошлогоднюю цифру почти в полтора раза – 122 центнера с гектара.

Помимо этого зафиксирована самая высокая урожайность озимой пшеницы в России – 103,7 центнера с гектара.