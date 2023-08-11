В Орловской области отметили 94-летие со дня образования Хотынецкого района

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Хотынецкого района и годовщине освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков, состоялось на площади имени Ленина в поселке Хотынец.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших героев, а представители молодежи района возложили гирлянду Памяти к воинскому захоронению. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

На празднике самые активные жители муниципалитета были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Орловской области, наградами Орловского областного Совета народных депутатов, администрации Хотынецкого района за трудовые успехи на благо Хотынецкого района.

Участников мероприятия развлекали местные творческие коллективы.

Кроме того, в рамках мероприятия в Хотынце работал передвижной пункт отбора на военную службу по контракту. Инструкторы пункта давали орловцам подробную информацию о порядке, условиях и гарантиях прохождения контрактной службы.