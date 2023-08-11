В Орловской области в школах Мценска обновят спортзалы к концу августа

Фото: Елена Зябкина

Сейчас школе №1 Мценска подрядная организация полностью произвела ремонт деревянных элементов конструкций крыши, устройство подкровельной гидроизоляции.

Как отмечают в пресс-службе правительства Орловской области, старое перекрытие заменили на стальной профилированный лист. Рабочие ведут демонтаж старого покрытия потолка.

Сумма контракта составила 1,8 миллиона рублей. Работы планируется завершить к 18 августа.

Помимо этого, полностью завершены работы в спортивном зале средней общеобразовательной школы №9. В школьном спортзале оборудовали раздельные раздевалки для мальчиков и девочек, заменили окна, отремонтировали потолок и покрасили стены. Совсем скоро в спортзал завезут новые теннисные столы и ракетки.