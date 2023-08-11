На Орловщине назвали самые популярные имена младенцев в 2023 году

. Фото: Елена Зябкина

За первые семь месяцев 2023 года в регионе появилось на свет 2376 новорожденных. Из них 1392 мальчика и 1284 девочки.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», самыми популярными именами на Орловщине в этом году стали Михаил, так назвали 79 мальчиков, и София (Софья), этим именем названы 75 девочек.

Отметим, что популярными мужскими именами остаются: Александр, Иван, Егор, Максим, Арсений, Марк. А вот Эдуардами, Святославами, Робертами, Адамами и Олегами своих малышей родители стали называть все реже.

Среди женских наиболее частовстречающимися, помимо Софии, стали: Мария, Анна, Варвара, Ева, Полина, Василиса и Вероника. Растет популярность таких женских имен как Мирослава и Есения. Одну юную орловчанку назвали необычным для региона именем Афина.