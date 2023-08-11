В Ливнах в двух ДТП пострадали четверо человек

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Первое ДТП в Ливнах случилось 10 августа, около 10 часов утра. По данным орловской Госавтоинспекции, 35-летняя водительница «Хендэ Крета», после остановки в районе дома №1 по улице Гайдара открыла дверь автомобиля и этим создала помеху для движения мопеда.

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы, но от госпитализации мужчина отказался.

После, 10 августа, около семи вечера произошло второе ДТП. 70-летний водитель «Лада-212140» ехал в районе дома №192 улицы Курская Ливен, где столкнулся с автомобилем «Киа Сид», который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получили 25-летняя водительница автомобиля «Киа», 60-летняя пассажирка автомобиля «Лада» и 67-летняя пассажирка «Киа».