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НовостиПроисшествия11 августа 2023 8:29

В Ливнах в двух ДТП пострадали четверо человек

Аварии произошли в Орловской области 10 августа
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Первое ДТП в Ливнах случилось 10 августа, около 10 часов утра. По данным орловской Госавтоинспекции, 35-летняя водительница «Хендэ Крета», после остановки в районе дома №1 по улице Гайдара открыла дверь автомобиля и этим создала помеху для движения мопеда.

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы, но от госпитализации мужчина отказался.

После, 10 августа, около семи вечера произошло второе ДТП. 70-летний водитель «Лада-212140» ехал в районе дома №192 улицы Курская Ливен, где столкнулся с автомобилем «Киа Сид», который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получили 25-летняя водительница автомобиля «Киа», 60-летняя пассажирка автомобиля «Лада» и 67-летняя пассажирка «Киа».