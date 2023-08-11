В райцентрах Орловской области стартует обещанный полгода назад ремонт дорог

Фото: редакция районной газеты «Шаблыкинский вестник»

Жители поселка Шаблыкино еще в феврале 2023 года обращались к главе области с просьбой обратить внимание на ремонт дорог по улице Толстого, переулкам Лесной и Сосновый. Как пишет пресс-служба правительства Орловской области, здесь никогда не было асфальта, щебеночное покрытие доставляло автомобилистам и пешеходам большие неудобства. Спустя некоторое время губернатор принял решение о необходимости выделения дополнительных средств на ремонт этих дорог в поселке. В результате шесть миллионов рублей были потрачены на асфальтирование почти километра дорог по улице Толстого, переулкам Лесной и Сосновый.

Помимо этого, в ближайшее время начнутся работы на улице Советской в Малоархангельске. Дополнительные средства из Дорожного фонда Орловской области были выделены муниципалитету для ремонта тротуара: на участке 1400 метров предстоит уложить тротуарную плитку. Работы стартуют уже на следующей неделе.

Первый этап работ должны завершить к концу ноября. На эти цели будет израсходовано пять миллионов рублей. В настоящее время заключен контракт с подрядной организацией.