В Орловской области сгорел жилой дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в деревянном жилом доме в деревне Игино Болховского района случилось 11 августа, в 16:04. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В момент когда на место происшествия прибыли пожарные, открытым пламенем горели прихожая и кровля дома.

В результате пожара помещение прихожей выгорело изнутри, сгорела кровля дома. Помимо болховских пожарных, в тушении огня принимали участие добровольцы. Сообщается также, что при пожаре никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 10 возгораний.