В Орловской области сгорел жилой дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Возгорание в деревянном жилом доме в деревне Игино Болховского района случилось 11 августа, в 16:04. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В момент когда на место происшествия прибыли пожарные, открытым пламенем горели прихожая и кровля дома.
В результате пожара помещение прихожей выгорело изнутри, сгорела кровля дома. Помимо болховских пожарных, в тушении огня принимали участие добровольцы. Сообщается также, что при пожаре никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 10 возгораний.