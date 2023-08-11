Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2023 7:28

В Орловской области сгорел жилой дом

Пожар произошел в Болховском районе
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в деревянном жилом доме в деревне Игино Болховского района случилось 11 августа, в 16:04. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В момент когда на место происшествия прибыли пожарные, открытым пламенем горели прихожая и кровля дома.

В результате пожара помещение прихожей выгорело изнутри, сгорела кровля дома. Помимо болховских пожарных, в тушении огня принимали участие добровольцы. Сообщается также, что при пожаре никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 10 возгораний.