В Орловской области отдохнут еще 90 детей из Троицкого района ЛНР

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

О том, что дети из Луганской Народной Республики будут отдыхать в одном из лучших оздоровительных детских лагерей региона – «Лесная поляна» сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

– Добро пожаловать на гостеприимную орловскую землю с братского Донбасса! Надеюсь, эта смена запомнится для вас как интересное и яркое событие, а полученных эмоций хватит на целый год, до нового визита в Орловскую область, – обратился к детям Андрей Клычков.

Ребята будут находиться в необходимых условиях для комфортного и полезного время препровождения. В лагере запланирована насыщенная досуговая и культурная программа.

Помимо этого, для детей предусмотрено множество дополнительных активностей: класс гитары, фотокружок, занятия танцами, есть игровая комната, разнообразные спортивные секции. Ребята также посетят музеи и выставки, которые познакомят гостей с историей нашего края.

Отметим, что в июле этого года на отдых в спортивно-оздоровительный лагерь «Мечта» приехали 54 ребенка из Троицкого района Луганской Народной Республики. Они участвую в оздоровительной смене «Мир начинается с Мечты», которая длится 21 день. Смена, в частности, предусматривает увлекательные выездные экскурсии в орловские музеи для ребят из ЛНР.