Орловский театр кукол устроил представление для детей из ЛНР

. Фото: Елена Зябкина

Орловский театр кукол 9 августа посетил лагерь «Мечта», где сейчас проходит смена для детей из Луганской Народной Республики.

Как сообщили в театре, ребята посмотрели интерактивный спектакль «Как гусеничка бабочкой стала», который всегда нравится детям всех возрастов.

По сюжету постановки, главная героиня сказки не знала, как превратиться в бабочку. Но ей очень хотелось порхать над землей. Во время путешествия героине охотно давали советы кузнечик, муравей, жук-олень, шмель, стрекоза, светлячок. Гусеничка все делала очень исправно, и однажды утром произошло чудо.

Юные зрители увлеченно наблюдали за постановкой, переживая за главную героиню, и в итоге остались довольны представлением.