Орловцы доставили участникам СВО 20 тонн питьевой воды

Фото: сайт правительства Орловской области

Подразделениям Армии России, выполняющим задачи на бахмутском направлении передали очередные 20 тонн бутилированной воды. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Воду участникам СВО раздавали прямо на дороге за городом Попасная. Военнослужащие брали ее исходя из своих потребностей, благодарили орловцев за поддержку. Орловская область уже доставила в зону СВО 190 тонн питьевой воды из 200 тонн закупленных.

– Люди приносят, привозят бутылки с водой в пункты сбора. Но много воды не бывает. Лишнего здесь нет, все пригодится бойцам, – отметил глава региона.

Для сбора воды в Орле открыты пункты в Центре «Патриот 57» на улице Привокзальная, 8, и в администрации Орловского муниципального округа на улице Полярная, 12.