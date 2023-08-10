В банках Орловской области выявили вдвое меньше фальшивок, чем в прошлом году

. Фото: Елена Зябкина

За первые шесть месяцев 2023 года сотрудники орловских банков выявили 22 поддельные банкноты. В аналогичном периоде прошлого года их было 45. Об этом сообщили в орловском отделении Банка России.

Так, среди обнаруженных фальшивок больше всего пятитысячных – 13 штук. Это в два раза меньше, чем в первом полугодии 2022 года. Именно пятитысячные купюры пользуются особой популярностью у фальшивомонетчиков, поэтому с ними стоит быть предельно внимательными.

Сотрудниками банков выявлены четыре тысячерублевые подделки и две фальшивые банкноты номиналом две тысячи рублей. В первом полугодии 2022 года тысячных и двухтысячных поддельных банкнот было обнаружено по 7.

Отметим, что преступники не перестают чеканить фальшивые монеты. В регионе обнаружили подделку номиналом пять рублей.

Помимо этого, в регионе обнаружена одна фальшивая банкнота номиналом 100 долларов США. В прошлом году найдены три такие подделки.