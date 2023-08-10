Орловским мамам предложили побороться за грант в сто тысяч рублей

. Фото: Елена Зябкина

Региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель» пройдет в областном центре в сентябре. Его организует и проведет Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, «Мама-предприниматель» – это серия тренингов, которые помогут качественно проработать свою бизнес-идею, а также возможность получить региональный грант 100 тыс. рублей и побороться за получение федерального гранта в 1 млн рублей.

Участие в программе смогут принять женщины, у которых есть несовершеннолетние дети и/или находящиеся в декретном отпуске, а также женщины, не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие ее в качестве ИП, учредителей ООО или самозанятых не более 1 года.

Прием заявок на участие начался и на уровне Орловской области продлится до 6 сентября. Обучение в Орле пройдет с 18 по 22 сентября.

Дополнительную информацию можно узнать в Центре «Мой бизнес», позвонив по телефону 44-30-20.