В Орловской области обеспечили качественной водой почти триста человек

Фото: районная газета "За изобилие"

Новая водонапорная башня была установлена в Тимирязевском сельском поселении. Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, сооружение обеспечит качественной питьевой водой 292 человека.

Водонапорная башня появилась взамен двух старых, которые снабжали водой население деревень Тимирязево и Карташовка. Старые сооружения уже не справлялись с нагрузкой. Увеличенная высота нового водонапорного сооружения позволила улучшить давление в водопроводе.

Отметим, что в ближайшие дни начнутся работы по подключению башни к системе водоснабжения.