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НовостиОбщество10 августа 2023 8:04

В Орловской области обеспечили качественной водой почти триста человек

В Колпнянском районе установили новую водонапорную башню
Елена Зябкина
Фото: районная газета "За изобилие"

Фото: районная газета "За изобилие"

Новая водонапорная башня была установлена в Тимирязевском сельском поселении. Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, сооружение обеспечит качественной питьевой водой 292 человека.

Водонапорная башня появилась взамен двух старых, которые снабжали водой население деревень Тимирязево и Карташовка. Старые сооружения уже не справлялись с нагрузкой. Увеличенная высота нового водонапорного сооружения позволила улучшить давление в водопроводе.

Отметим, что в ближайшие дни начнутся работы по подключению башни к системе водоснабжения.