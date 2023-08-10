Орловские коммунальщики получили 60 единиц техники

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Обновление парка дорожно-коммунальной техники служб Орловской области продолжается. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Большая колонна дорожно-коммунальной техники прибыла в Орел из Москвы в рамках соглашения о сотрудничестве между нашими регионами. Техника предназначена для содержания автомобильных дорог и комплектования областной аварийной службы современным оборудованием.

Вскоре на улицы Орловщины выйдут 60 единиц различной техники – грузовики, автовышки, различные экскаваторы, комбинированные дорожные машины, уборочные машины, КАМАЗы, манипуляторы, бульдозеры, автокран, экскаватор-погрузчик, кран-манипулятор, фронтальный погрузчик и другая техника.

– Все машины в хорошем состоянии, полностью укомплектованы и готовы к работе на территории области. Часть техники будет распределена по муниципалитетам региона. После технической подготовки оборудования и набора водителей машины приступят к работе, – отметил Андрей Клычков.