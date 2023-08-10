Орловские футболисты вышли в полуфинал Кубка СФФ «Центр»

. Фото: Елена Зябкина

9 августа ФК «Орел» одержал победу с разгромным счетом 5:0 над лидером чемпионата Тульской области ФК «Аэрозоль». Вследствие этого орловский клуб вышел в полуфинал Кубка СФФ «Центр».

Игра прошла на домашнем стадионе ФК «Орел» в областном центре. Счет в матче уже на 10-й минуте открыл лучший бомбардир команды в этом сезоне Евгений Рагулькин. В конце первого тайма он оформил дубль, отправив мяч в сетку соперника с пенальти. Во втором тайме орловские спортсмены Артем Лукша, Егор Ручкин и Даниил Умрихин забили еще по голу.

В этот день, прошли еще три матча 1/4 финала розыгрыша Кубка СФФ «Центр».

Отметим, что самый неожиданный результат этой стадии турнира был зафиксирован в Борисоглебске, где местный «Кристалл-МЭЗ» обыграл не знающего поражений в текущем сезоне лидера Первенства СФФ «Центр», старооскольский «Металлург-Оскол» со счетом 2:1. «Урожай» (Елань), в свою очередь, переиграл «Атом» (Нововоронеж) 3:1, в мачте «Локомотив» (Лиски) – «Химик» (Новомосковск) финальный свисток прозвучал при счете 2:0 в пользу «Локомотива».