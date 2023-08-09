В Малоархангельске отремонтируют киноконцертный зал

Фото: районная газета "Звезда"

Малоархангельцы обратились с просьбой отремонтировать киноконцертный зал «Колос» к губернатору Орловской области Андрею Клычкову во время его рабочей поездки в район. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В итоге объект был внесен в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области». Уже в этом году будет капитально отремонтирован кинотеатр «Колос» на улице Советской, 25, который для горожан служит Домом культуры. Это популярное место среди местных жителей.

Так, в кинотеатре запланирован основательный комплекс работ - от ремонта отмостки и фасада до замены кровли. Капитально отремонтируют фойе, костюмерную, зрительный зал, кинобудку. Полностью заменят окна и двери, электропроводку, систему отопления и энергоснабжения.

Помимо этого, рабочие переоборудуют входную группу и благоустроят прилегающую территорию. На эти цели из бюджета области выделено более 13,5 миллионов рублей.