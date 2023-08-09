ФК «Орел» примет на стадионе имени Ленина команду из Тульской области

. Фото: Елена Зябкина

Игра 1/4 финала Кубка СФФ «Центр» между ФК «Орел» и ФК «Аэрозоль» состоится 9 августа на стадионе имени Ленина. Начало в 19:30.

Известно, что футбольная команда «Аэрозоль» из Новомосковска Тульской области является лидер чемпионата Тульской области 2023 года, обладатель Кубка Тульской области 2022 года, Серебряный призер Чемпионата Тульской области 2022 года, полуфиналист Кубка Черноземья среди клубов III дивизиона 2022 года.

Пикантности матчу придает то, что на поле орловского стадиона снова выйдет экс-капитан ФК «Орел», ныне игрок «Аэрозоли» – Андрей Мирошкин.