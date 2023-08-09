В Орловской области подошел к концу летний этап Вахты Памяти

Фото: Среднерусский институт управления-филиал РАНХиГС

Как сообщили в Среднерусском институте управления-филиале РАНХиГС, в период с 20 июля по 4 августа 2023 года поисковые отряды Орловской региональной общественной организации молодежное поисковое объединение «Огненная дуга» провели полевую поисковую экспедицию летнего этапа Орловской Межрегиональной «Вахты Памяти - 2023» на территории Топковского сельского поселения Покровского района Орловской области.

В полевых поисковых работах приняли участие 64 добровольца из поисковых отрядов. Это «Безымянный солдат» из Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС, «Витязь» из Юнармии, «Казачий» при ОГКО ВКО ЦКВ, «Росы», «Десантник», а также отряд «Подвиг» при Управлении Внутренних Дел города Сочи.

Основной задачей полевой экспедиции была отработка территории деревни Слободка Топковского сельского поселения. Были проверены сведения, полученные от местных жителей, о местах нахождения санитарных ям, где были захоронены погибшие в бою за деревню бойцы и командиры Красной Армии.

При поисковых работах стало известно, что жители села Топки и деревни Слободка по распоряжению Председателя сельского совета Никишина в период с середины февраля 1943 года по июнь 1943 года собрали всех погибших в боях 11-13 февраля 1943 года в две большие санитарные ямы на окраине села Топки. В деревне Слободка была устроена только одна братская могила, в которой похоронили не более 20 погибших воинов и одна одиночная могила.