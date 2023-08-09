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НовостиОбщество9 августа 2023 9:49

В Орле перекроют железнодорожный переезд по Маслозаводскому переулку

Переезд в Орле перекроют ночью с 9 на 10 августа
Елена Зябкина
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Фото: Елена Зябкина

Как сообщили в орловской Госавтоинспекции, автомобильное движение через железнодорожный переезд по переулку Маслозаводскому будет полностью перекрыто для всех видов транспорта с нуля часов 9 августа 2023 года до восьми утра 10 августа 2023 года.

Запрет на проезд объясняется ремонтными работами на переезде.

– Сотрудники Госавтоинспекции, призывают граждан с пониманием и вниманием отнестись к предстоящим изменениям дорожной обстановки в городе Орле и заранее продумать пути объезда, – обратились к орловцам в управлении.