В Орле перекроют железнодорожный переезд по Маслозаводскому переулку

. Фото: Елена Зябкина

Как сообщили в орловской Госавтоинспекции, автомобильное движение через железнодорожный переезд по переулку Маслозаводскому будет полностью перекрыто для всех видов транспорта с нуля часов 9 августа 2023 года до восьми утра 10 августа 2023 года.

Запрет на проезд объясняется ремонтными работами на переезде.

– Сотрудники Госавтоинспекции, призывают граждан с пониманием и вниманием отнестись к предстоящим изменениям дорожной обстановки в городе Орле и заранее продумать пути объезда, – обратились к орловцам в управлении.