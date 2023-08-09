В Орле в ДТП погиб несовершеннолетний велосипедист

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 8 августа 40-летний водитель «Киа Рио», ехал по улице Городская со стороны улицы Поселковая. Около шести вечера в районе дома №99 по улице Городская мужчина на иномарке сбил 16-летнего велосипедиста, который переезжал нерегулируемый пешеходный переход. После чего автомобиль «Киа Рио» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП подросток умер на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых пострадали восемь человек.