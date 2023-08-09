В Орловской области сгорел жилой дом

. Фото: Елена Зябкина

О возгорании в жилом доме на улице 2-й Молодежной города Ливны стало известно около двух ночи, 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горел чердак дома, а кроме, существовала угроза распространения во внутрь дома.

В результате пожара обуглена деревянная обрешетка кровли, закопчена веранда. Сообщается, что пострадавших при пожаре не было. Предполагаемой причиной пожара специалисты называют неосторожность при курении.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано пять возгораний. Сообщается, что в тушении пожаров принимали участие добровольцы.