Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:08

В Орловской области сгорел жилой дом

Пожар в Ливнах произошел ночью 9 августа
Елена Зябкина
.

.

Фото: Елена Зябкина

О возгорании в жилом доме на улице 2-й Молодежной города Ливны стало известно около двух ночи, 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горел чердак дома, а кроме, существовала угроза распространения во внутрь дома.

В результате пожара обуглена деревянная обрешетка кровли, закопчена веранда. Сообщается, что пострадавших при пожаре не было. Предполагаемой причиной пожара специалисты называют неосторожность при курении.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано пять возгораний. Сообщается, что в тушении пожаров принимали участие добровольцы.